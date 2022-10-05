Мобилизованные начали огневую подготовку в Амурской области
Мобилизованные приступили к огневой подготовке в Амурской области
Мобилизованные россияне приступили к огневой подготовке в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Методике и приёмам армейской тактической стрельбы призывников обучают опытные инструкторы из числа профессорско-преподавательского состава Дальневосточного высшего командного училища, имеющие опыт участия в современных вооружённых конфликтах.
Мобилизованные проходят огневую подготовку. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ
"Обучение идёт от простого к сложному: сначала проходит проверка боя оружия, затем стрельба по неподвижным целям с места, потом обстановка наращивается… Особое внимание, конечно, уделяем пулемётчику, так как это мощное огневое средство; гранатомётчику", — сказал старший руководитель стрельбы Дмитрий Соколов.
Военнослужащие проходят обучение по целому ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовке, основам связи, а также радиационной, химической и биологической защите.
Ранее Лайф писал, что бывший директор кладбища с позывным Людоед воодушевил мобилизованных с передовой. По словам Людоеда, люди — самый главный ресурс. Артиллерия и танки — это хорошо, но во время боевых действий именно "пехота решает все вопросы".
Кадр из видео Telegram-канала Минобороны РФ