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5 октября, 11:33

Особое внимание пулемётчикам: Мобилизованные начали огневую подготовку в Амурской области

Мобилизованные приступили к огневой подготовке в Амурской области

Мобилизованные россияне приступили к огневой подготовке в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Методике и приёмам армейской тактической стрельбы призывников обучают опытные инструкторы из числа профессорско-преподавательского состава Дальневосточного высшего командного училища, имеющие опыт участия в современных вооружённых конфликтах.

Мобилизованные проходят огневую подготовку. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

"Обучение идёт от простого к сложному: сначала проходит проверка боя оружия, затем стрельба по неподвижным целям с места, потом обстановка наращивается… Особое внимание, конечно, уделяем пулемётчику, так как это мощное огневое средство; гранатомётчику", — сказал старший руководитель стрельбы Дмитрий Соколов.

Военнослужащие проходят обучение по целому ряду дисциплин: огневой, медицинской, инженерной, тактической подготовке, основам связи, а также радиационной, химической и биологической защите.

"Работайте, братья": Вот как на полигоне обучают мобилизованных

"Работайте, братья": Вот как на полигоне обучают мобилизованных

Ранее Лайф писал, что бывший директор кладбища с позывным Людоед воодушевил мобилизованных с передовой. По словам Людоеда, люди — самый главный ресурс. Артиллерия и танки — это хорошо, но во время боевых действий именно "пехота решает все вопросы".

Обложка ©

Кадр из видео Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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