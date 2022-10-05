Земан призвал ЕС дать "решительный ответ", если РФ применит ядерное оружие на Украине
Страны Евросоюза должны дать "решительный военный ответ", если Россия применит тактическое ядерное оружие в конфликте с Украиной. Соответствующий призыв сделал президент Чехии Милош Земан.
Выступая на брифинге по итогам переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Праге, чешский лидер отметил, что якобы из-за угроз Москвы сейчас велик риск ядерного конфликта.
"В данной ситуации европейские и не только европейские государства должны были бы реагировать решительным военным ответом", — подчеркнул Земан.
Ранее газета Times сообщила, что Североатлантический альянс предупредил союзников о том, что Россия, возможно, проведёт ядерные испытания в Чёрном море, продемонстрировав готовность применить оружие массового поражения. По данным издания, в НАТО считают, что такое развитие событий более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. При этом в Кремле заявили, что Москва не хочет участвовать в ядерной риторике, в которой "упражняется Запад".