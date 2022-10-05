Земан призвал ЕС дать "решительный ответ", если РФ применит ядерное оружие на Украине

Страны Евросоюза должны дать "решительный военный ответ", если Россия применит тактическое ядерное оружие в конфликте с Украиной. Соответствующий призыв сделал президент Чехии Милош Земан.

Выступая на брифинге по итогам переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Праге, чешский лидер отметил, что якобы из-за угроз Москвы сейчас велик риск ядерного конфликта.