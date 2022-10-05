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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 11:14
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В Кремле пообещали решить вопросы с нехваткой у регионов денег на выплаты мобилизованным

Песков: Власти РФ решат вопросы с нехваткой у регионов средств на выплаты мобилизованным

У регионов возникают проблемы с нехваткой средств на выплаты мобилизованным, но все они будут решаться во взаимодействии с федеральным центром. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, почему у российских регионов не хватает средств на данные цели, он подчеркнул, что новые выплаты являются дополнительными расходами. По словам представителя Кремля, сейчас работает множество программ развития в субъектах, оказывается большая нагрузка на их бюджеты.

"Сейчас [возникает] дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться", — сказал Песков.

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Ранее мобилизованным посоветовали жаловаться, если их обязывают покупать экипировку. Как отметил правительственный портал "Объясняем.рф", Минобороны полностью обеспечивает россиян всем необходимым для прохождения службы.

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Александр Юнашев
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