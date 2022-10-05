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5 октября, 11:04

Экономист рассказал, сколько займёт замена системы "Мир" на турецкую Troy

Экономист Кульбака: Замена платёжной системы "Мир" на турецкую Troy займёт около полугода

Процесс замены российской платёжной системы "Мир" на турецкую Troy займёт около полугода. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил экономист Николай Кульбака.

"Сроки явно не ограничиваются ближайшим будущим. Нужна инфраструктура, турецкие банкоматы в России, переоборудование банковской сферы", — отметил специалист.

При этом Кульбака считает, что каких-то серьёзных изменений с появлением турецкой Troy россиянам ждать не стоит — в стране просто появится ещё одна система, с помощью которой жители смогут переводить деньги за рубеж. Но панацеей для граждан это не станет, резюмировал экономист.

В Турции оценили влияние отказа от системы "Мир" на турпоток из России

В Турции оценили влияние отказа от системы "Мир" на турпоток из России

Ранее стало известно, что альтернативой российским картам "Мир" в Турции может стать национальная платёжная система Troy. Турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники в банковской сфере указала на то, что трансакции в системе Troy находятся под прямым контролем Анкары, а значит, "США нелегко будет найти повод для вмешательства".

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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