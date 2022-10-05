Экономист рассказал, сколько займёт замена системы "Мир" на турецкую Troy
Экономист Кульбака: Замена платёжной системы "Мир" на турецкую Troy займёт около полугода
Процесс замены российской платёжной системы "Мир" на турецкую Troy займёт около полугода. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил экономист Николай Кульбака.
"Сроки явно не ограничиваются ближайшим будущим. Нужна инфраструктура, турецкие банкоматы в России, переоборудование банковской сферы", — отметил специалист.
При этом Кульбака считает, что каких-то серьёзных изменений с появлением турецкой Troy россиянам ждать не стоит — в стране просто появится ещё одна система, с помощью которой жители смогут переводить деньги за рубеж. Но панацеей для граждан это не станет, резюмировал экономист.
Ранее стало известно, что альтернативой российским картам "Мир" в Турции может стать национальная платёжная система Troy. Турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники в банковской сфере указала на то, что трансакции в системе Troy находятся под прямым контролем Анкары, а значит, "США нелегко будет найти повод для вмешательства".
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