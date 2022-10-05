Новые регионы РФ смогут не платить налог на прибыль в бюджет в течение 10 лет
Минэкономразвития: РФ освободит новые регионы от налога на прибыль в бюджет на 10 лет
Ввиду того что российские власти планируют принять закон о создании единой свободной экономической зоны в новых регионах РФ с преференциальным режимом для инвесторов, эти территории будут освобождены от уплаты налога на прибыль в бюджет на десять лет. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития.
"Особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на десять лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет, в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%", — говорится в сообщении.
Вместе с тем новые регионы будут освобождены от уплаты налога на имущество и землю на десять лет и три года соответственно. Для них предусматриваются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% до окончания существования свободной экономической зоны, указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом. В рамках этого режима будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, отметил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.
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