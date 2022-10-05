Российским и белорусским боксёрам разрешили участвовать в международных турнирах
Международная ассоциация бокса допустила к турнирам спортсменов из России и Белоруссии
Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Соответствующее решение принял совет директоров ассоциации.
"IBA твёрдо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", — сказано в заявлении IBA.
В ассоциации отметили необходимость оставаться политически нейтральными и независимыми и призвали к миру. IBA должна обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам, независимо от их национальности и места жительства, добавили там. Помимо спортсменов к соревнованиям также допускаются судьи и технические представители из России и Белоруссии.
Напомним, действующим президентом Международной ассоциации бокса является Умар Кремлёв, сохранивший пост в мае этого года на конгрессе IBA. В сентябре же внеочередной конгресс проголосовал против проведения перевыборов главы организации.