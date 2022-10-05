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5 октября, 11:12

Российским и белорусским боксёрам разрешили участвовать в международных турнирах

Международная ассоциация бокса допустила к турнирам спортсменов из России и Белоруссии

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Соответствующее решение принял совет директоров ассоциации.

"IBA твёрдо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", — сказано в заявлении IBA.

В ассоциации отметили необходимость оставаться политически нейтральными и независимыми и призвали к миру. IBA должна обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам, независимо от их национальности и места жительства, добавили там. Помимо спортсменов к соревнованиям также допускаются судьи и технические представители из России и Белоруссии.

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Напомним, действующим президентом Международной ассоциации бокса является Умар Кремлёв, сохранивший пост в мае этого года на конгрессе IBA. В сентябре же внеочередной конгресс проголосовал против проведения перевыборов главы организации.

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Федерация бокса России

Артур Лапсаков

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