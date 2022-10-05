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Опубликовано 5 октября 2022, 11:07

Расчёт ЗРК "Оса" сбил штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины

Опубликовано видео с обломками украинского Су-25, сбитого расчётом ЗРК "Оса"

Расчёт ЗРК "Оса" морской пехоты Тихоокеанского флота сбил украинский штурмовик Су-25. В результате попадания зенитной ракеты от летательного аппарата остались лишь обломки. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Обломки украинского Су-25, сбитого расчётом ЗРК "Оса". Видео © Телеканал "Звезда"

"Мы выехали на точку, увидели цель, она была очень большой. Быстро её взяли. Пуск незамедлительно был произведён. Сразу сбили и перекатились на следующую позицию", — отметил оператор дальней наводки ЗРК "Оса" с позывным Белый.

Военный добавил, что данный комплекс показывает высокую эффективность в борьбе с различными видами техники ВСУ. Белый назвал "Осу" удивительной, так как ЗРК способен сбивать "сушки", турецкие "Байрактары" и вертолёты, а также может везде проехать.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы комплексов "Искандер" по объектам ВСУ. На видео показано, как комплекс занимает позиции, где затем военнослужащие маскируют его и приступают к работе по цели.

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Телеканал "Звезда"

Никита Осипов
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