Расчёт ЗРК "Оса" морской пехоты Тихоокеанского флота сбил украинский штурмовик Су-25. В результате попадания зенитной ракеты от летательного аппарата остались лишь обломки. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Обломки украинского Су-25, сбитого расчётом ЗРК "Оса". Видео © Телеканал "Звезда"

"Мы выехали на точку, увидели цель, она была очень большой. Быстро её взяли. Пуск незамедлительно был произведён. Сразу сбили и перекатились на следующую позицию", — отметил оператор дальней наводки ЗРК "Оса" с позывным Белый.

Военный добавил, что данный комплекс показывает высокую эффективность в борьбе с различными видами техники ВСУ. Белый назвал "Осу" удивительной, так как ЗРК способен сбивать "сушки", турецкие "Байрактары" и вертолёты, а также может везде проехать.