Пациент курганской больницы погиб при пожаре в палате

Один пациент погиб в результате вспыхнувшего утром пожара в палате терапевтического отделения больницы в городе Щучье Курганской области. Огонь уже потушен, по факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СКР.

Последствия пожара в больнице в Курганской области. Видео © Telegram / Следком

Сейчас на месте происшествия работают следователи, в частности, проводится осмотр сгоревшего помещения с участием представителей испытательной пожарной лаборатории. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Судя по кадрам с места происшествия, огонь вспыхнул либо из-за проводки, либо из-за неосторожного обращения с огнём.

"В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения", — добавили в ведомстве.