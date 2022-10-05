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5 октября, 11:21

Пациент курганской больницы погиб при пожаре в палате

СК завёл дело из-за гибели пациента при пожаре в больнице в Курганской области

Один пациент погиб в результате вспыхнувшего утром пожара в палате терапевтического отделения больницы в городе Щучье Курганской области. Огонь уже потушен, по факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СКР.

Последствия пожара в больнице в Курганской области. Видео © Telegram / Следком

Сейчас на месте происшествия работают следователи, в частности, проводится осмотр сгоревшего помещения с участием представителей испытательной пожарной лаборатории. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Судя по кадрам с места происшествия, огонь вспыхнул либо из-за проводки, либо из-за неосторожного обращения с огнём.

"В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц лечебного учреждения и органов здравоохранения", — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Бурятии четыре человека погибли в пожаре из-за непотушенной сигареты. Возгорание произошло в восьмиквартирном жилом доме. Одного из жильцов удалось спасти, ещё 12 человек эвакуировались самостоятельно.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Следком

Наталья Исакова

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