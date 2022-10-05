На Байконуре завершили съёмки фильма "Вызов"

На крупнейшем в мире космодроме Байконур завершили наземные съёмки фильма "Вызов". Год назад часть картины сняли на борту МКС, сообщает-пресс-служба "Роскосмоса". Но предстартовая подготовка и карантин из-за ковида отодвинули процесс производства.

"Спустя год после полёта в космос главные герои проекта "Вызов" вернулись на космодром Байконур, чтобы доснять оставшиеся сцены, которые из-за предстартовой подготовки и карантина невозможно было отработать в октябре 2021 года перед пуском", — сказано в пресс-релизе.

Фильм снимали в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина — в залах с тренажёрами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей "Союз", комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально созданных декорациях на базе санатория "Вороново".

Режиссёр фильма Клим Шипенко рассказал, что финал съёмок — это адреналин и волнение. Он назвал Байконур важным местом для съёмочной команды.

"Отсюда мы улетали, здесь мы провели три недели предподготовки. Хотя я и бывал на Байконуре до полёта в космос, только сейчас с этим местом мы стали тесно связаны. Тут нас наполняли очень яркие эмоции: волнение, предвкушение, ожидание", — отметил режиссёр.

Юлия Пересильд исполнила главную роль в фильме. Она также рассказала о тёплом отношении к Байконуру.

"Прошёл год после полёта, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны, как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы всё было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь", — заявила Пересильд.

На Земле были 53 съёмочные смены, а на МКС — 12. В процессе создания фильма принимали участие и действующие космонавты "Роскосмоса": Олег Новицкий, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров. Как писал Лайф, "Вызов" выйдет в прокат 12 апреля.