Заявления руководства Украины, которое действует по распоряжению Запада и США, о применении ядерного оружия говорят о том, что они готовят какую-то провокацию. Таким мнением поделился блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".

"С какой целью? Для раздувания конфликта, безусловно. Уже очередные крики про то, что давайте мы "грязную" бомбу сделаем, а как мы её применим, а куда это всё пойдет, — это ж не на ровном месте. Они не самостоятельные, это самое украинское руководство. Делают то, что им говорят с Запада", — отметил он.

Блогер напомнил, что в 2021-м, ещё до Нового года, с Запада звучали заявления о том, что "сейчас земля промёрзнет, чтобы танки прошли, и русские нападут". Хотя, как подчеркнул Гоблин Пучков, Украина является западной частью Советского Союза с разветвлённой дорожной сетью, где асфальт не лопается, а нормально лежит, что означает, что для движения танков не было никаких препятствий. В итоге США с помощью западных союзников и Украины удалось втянуть РФ в конфликт. Теперь же звучат заявления о ядерном оружии — следующая стадия, подчеркнул публицист.