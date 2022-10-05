Ветеран Афганистана дал советы участникам спецоперации, как справиться со страхом

В зоне боевых действий не стоит думать, что обязательно вот-вот произойдёт что-то плохое, это может серьёзно надломить психическое состояние военнослужащего. Об этом рассказал ветеран афганской войны Игорь Лепешкин. По его словам, справиться с беспокойством помогают мысли о близких.

"Нужно всегда помнить о том, ради чего находишься там. Мне кажется, это значительно может снизить психологическую нагрузку. Нужно помнить о тех людях, которые остались дома, кого любите, в целом о своей стране", — отметил ветеран в беседе с РИАМО.

Он пояснил, что солдат не имеет как таковой полноценной воли на поле боя, поэтому ему не стоит забивать голову стратегиями по выживанию, ведь за него уже всё продумали опытные командиры. Для сохранности жизни и наилучшего выполнения задачи, по словам Лепешкина, следует чётко выполнять приказы. Если же солдата не покидает чувство страха более двух недель, то не стоит стесняться сообщить об этом непосредственному командиру. По всей видимости, тут, может быть, понадобится какая-то психологическая помощь, резюмировал ветеран.