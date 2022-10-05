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5 октября, 11:57

Берлин пообещал изучить ноту с требованием репараций от Польши

МИД ФРГ: Германия получила ноту с требованием репараций от Польши

Берлин получил ноту с требованием репараций со стороны Польши и пообещал изучить её. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы её, разумеется, изучим. В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы", — сказал он.

Кристофер Бургер также подчеркнул, что накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в Варшаве уже прокомментировала ноту, направленную Польшей. В частности, министр заявила, что вопрос о репарациях власти ФРГ считают юридически закрытым.

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Напомним, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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