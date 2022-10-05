Берлин пообещал изучить ноту с требованием репараций от Польши

Берлин получил ноту с требованием репараций со стороны Польши и пообещал изучить её. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы её, разумеется, изучим. В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы", — сказал он.