В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В Пензе силовики задержали 32-летнего местного жителя за уклонение от мобилизации, в отношении него возбуждено первое в России уголовное дело. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат", — написал юрист в телеграм-канале.