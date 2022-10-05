В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
В Пензе силовики задержали 32-летнего местного жителя за уклонение от мобилизации, в отношении него возбуждено первое в России уголовное дело. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат", — написал юрист в телеграм-канале.
Дело расследуется по статье 328 "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". При этом, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, эта статья применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат мужчины уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан. Ранее россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация. По данным "Объясняем.рф", соответствующее решение должен озвучить президент России.