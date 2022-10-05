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5 октября, 11:51

Семеро россиян под видом женщин попытались уплыть на катере из Анапы в Турцию

Семеро россиян попытались сбежать из России, уплыв на катере из Анапы в Турцию, но попытка успехом не увенчалась. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Катер остановили пограничники прямо на выходе из акватории. В ходе проверки документов выяснилось, что в судовых билетах мужчины вместо своих настоящих Ф. И. О. указали данные женщин и детей. Правоохранители задержали их и увезли в город. Безнаказанным не остался и капитан судна: на него завели административное дело. Указывается, что с каждого пассажира он взял от 60 до 100 тысяч рублей за перевозку.

В России предложили лишать гражданства сбежавших от частичной мобилизации

В России предложили лишать гражданства сбежавших от частичной мобилизации

Ранее мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших из России соотечественников. Он отметил, что некоторые его земляки, приехавшие на заработки в РФ, резко сменили приоритеты, когда появилась необходимость встать на защиту страны.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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