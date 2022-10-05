Семеро россиян под видом женщин попытались уплыть на катере из Анапы в Турцию
Семеро россиян попытались сбежать из России, уплыв на катере из Анапы в Турцию, но попытка успехом не увенчалась. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Катер остановили пограничники прямо на выходе из акватории. В ходе проверки документов выяснилось, что в судовых билетах мужчины вместо своих настоящих Ф. И. О. указали данные женщин и детей. Правоохранители задержали их и увезли в город. Безнаказанным не остался и капитан судна: на него завели административное дело. Указывается, что с каждого пассажира он взял от 60 до 100 тысяч рублей за перевозку.
Ранее мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших из России соотечественников. Он отметил, что некоторые его земляки, приехавшие на заработки в РФ, резко сменили приоритеты, когда появилась необходимость встать на защиту страны.
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