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5 октября, 11:45

В белгородском селе подростку оторвало пальцы взрывом запала гранаты

Подросток в белгородском селе получил ранение при взрыве запала гранаты в его руке

Подросток из села Сурково Белгородской области получил ранение при взрыве запала гранаты в его руке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера поздно ночью в селе Сурково Шебекинского городского округа 16-летний подросток получил ранение. Травма произошла в результате подрыва запала гранаты в руках у молодого человека. В итоге три пальца правой руки частично ампутированы", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас парень находится в больнице, его состояние стабильное, ему оказывают всю необходимую помощь. Где подросток взял запал от гранаты, устанавливают следственные органы. Гладков также призвал взрослых напоминать детям об опасности брать в руки неизвестные предметы.

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Telegram-канал Вячеслава Гладкова (архивное фото)

Артур Лапсаков

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