В Запорожье начали выплачивать материнский капитал
Балицкий: Жители Запорожской области начали получать маткапитал
Жители Запорожской области уже начали получать социальные выплаты, в том числе и материнский капитал. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Все социальные выплаты сегодня выплачиваются на территории Запорожской области, освобождённой от украинского нацизма. Больше того, при вступлении в Российскую Федерацию <…> мы начинаем получать ещё больше социальных выплат, например материнский капитал, который до этого не выплачивался", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом. Так, планируется ввести преференциальный режим для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. Следовательно, новые регионы РФ смогут не платить налог на прибыль в бюджет в течение десяти лет.
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