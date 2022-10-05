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5 октября, 11:35

В Запорожье начали выплачивать материнский капитал

Балицкий: Жители Запорожской области начали получать маткапитал

Жители Запорожской области уже начали получать социальные выплаты, в том числе и материнский капитал. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Все социальные выплаты сегодня выплачиваются на территории Запорожской области, освобождённой от украинского нацизма. Больше того, при вступлении в Российскую Федерацию <…> мы начинаем получать ещё больше социальных выплат, например материнский капитал, который до этого не выплачивался", — рассказал он.

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Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом. Так, планируется ввести преференциальный режим для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. Следовательно, новые регионы РФ смогут не платить налог на прибыль в бюджет в течение десяти лет.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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