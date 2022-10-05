В Запорожье начали выплачивать материнский капитал

Жители Запорожской области уже начали получать социальные выплаты, в том числе и материнский капитал. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Все социальные выплаты сегодня выплачиваются на территории Запорожской области, освобождённой от украинского нацизма. Больше того, при вступлении в Российскую Федерацию <…> мы начинаем получать ещё больше социальных выплат, например материнский капитал, который до этого не выплачивался", — рассказал он.