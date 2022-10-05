Певцов рассказал, какое напутствие дал мобилизованным бойцам
Россия борется с коллективным Западом за национальные ценности нормального общества. С такими напутственными словами депутат Государственной думы Дмитрий Певцов обратился к мобилизованным гражданам страны. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.
"Мы сейчас воюем не с Украиной — нет такой страны Украина и никаких "укров" нет. Мы воюем с организованным Западом за наши русские, национальные, нормального общества ценности. Я им говорил: "Ребята, нужно, чтобы вместо Парада Победы у нас не шли парады ЛГБТ, зоофилов и извращенцев", — отметил Певцов.
Он добавил, что борьба также идёт за нормальные семьи, где есть мама, папа и ребёнок, а лучше несколько детей. По словам Певцова, европейская цивилизация стремится к "собственному вырождению", ей интересны не люди, а деньги. Причём с этой стороной у России не может быть временного перемирия, подчеркнул депутат.
Актёр также считает, что за 30 лет противник на Украине поработал довольно "хорошо", так как сейчас люди там "зомбированы" и верят, что РФ — это враг. Он убеждён, что местных жителей долго обрабатывали пропагандой.
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