Власти Запорожской области назвали условие для перезапуска ЗАЭС

Запорожская АЭС вновь заработает только в случае прекращения обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Запустить станцию не представляет труда. Мы можем запустить, но для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы [со стороны Украины]", — сказал он.

Балицкий отметил, что, когда начинаются обстрелы, работники, естественно, уходят в убежища, а это вовсе не безопасно для такого объекта, как АЭС. Кроме того, сами прилёты тоже не способствуют нормальной работе станции. При этом технических препятствий для функционирования объекта нет, подчеркнул врио главы региона.