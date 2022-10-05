Российская артиллерия уничтожила две группы украинских диверсантов в ДНР
Российская артиллерия уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Огнём артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик", — отметил он.
А ранее в селе Чернобаевка Херсонской области российские правоохранительные органы задержали двух членов разведывательно-диверсионной группы с Украины. Они занимались сбором данных о передвижении и дислокации российских военных, а также за символические суммы были заняты в подготовке терактов в Херсоне.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ