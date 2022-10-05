Российская артиллерия уничтожила две группы украинских диверсантов в ДНР

А ранее в селе Чернобаевка Херсонской области российские правоохранительные органы задержали двух членов разведывательно-диверсионной группы с Украины. Они занимались сбором данных о передвижении и дислокации российских военных, а также за символические суммы были заняты в подготовке терактов в Херсоне.