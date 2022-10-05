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Опубликовано 5 октября 2022, 12:13

Российская артиллерия уничтожила две группы украинских диверсантов в ДНР

Российская артиллерия уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Огнём артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик", — отметил он.

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А ранее в селе Чернобаевка Херсонской области российские правоохранительные органы задержали двух членов разведывательно-диверсионной группы с Украины. Они занимались сбором данных о передвижении и дислокации российских военных, а также за символические суммы были заняты в подготовке терактов в Херсоне.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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