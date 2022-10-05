ВСУ потеряли ещё около 90 бойцов на Краснолиманском направлении
Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили более 90 бойцов противника на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.
Накануне сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ходе спецоперации российские войска уничтожили более 120 украинских военных и два пункта временной дислокации нацформирований. А до этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман. По его словам, в районе Кременной выстраивается достаточно серьёзная линия обороны.
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