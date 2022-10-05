Военные РФ атаковали три бригады ВСУ на Лисичанском направлении

Российские военные поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении, уничтожив до 70 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами", — сказал он.

Кроме того, в результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе Ровнополья Запорожской области ликвидировано до 30 военных и семь единиц автомобильной техники.