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Опубликовано 5 октября 2022, 12:14

Военные РФ атаковали три бригады ВСУ на Лисичанском направлении

Российские военные поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении, уничтожив до 70 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами", — сказал он.

Кроме того, в результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе Ровнополья Запорожской области ликвидировано до 30 военных и семь единиц автомобильной техники.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская артиллерия уничтожила две группы украинских диверсантов в ДНР. Их общая численность составила 21 человек, уточнили в ведомстве.

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Варвара Романова
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