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Опубликовано 5 октября 2022, 12:21
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ВС РФ "Искандером" уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области

Российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", — сказал он в ходе брифинга.

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ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ потеряли 15 военнослужащих в ходе боевых действий под Харьковом. Кроме того, военные уничтожили семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

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Артур Лапсаков
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