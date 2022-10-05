НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 12:21

ВС РФ "Искандером" уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области

Российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ потеряли 15 военнослужащих в ходе боевых действий под Харьковом. Кроме того, военные уничтожили семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

Обложка ©

Wikipedia

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров