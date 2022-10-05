Юрист объяснила, за какие публикации в соцсетях учителям грозит увольнение

Учителя могут уволить за публикацию в соцсетях данных, охраняемых законом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила практикующий юрист Елена Николаева. Эксперт также отметила, что такие санкции против преподавателя могут ввести и в том случае, если он разместит в Интернете информацию, которую узнал во время исполнения обязанностей. Так, учитель не имеет права писать в соцсетях о хроническом заболевании ученика или публиковать ответы к экзаменам.

Говоря о другом контенте, специалист отметила, что образовательное учреждение может повлиять на сотрудника с помощью локальных актов о нормах профессиональной этики. Юрист также напомнила, что российские власти уже создали примерное положение о таких правилах, в которых говорится, что не стоит публиковать информацию, которая вредит здоровью и развитию детей. Что относится к такому контенту, можно узнать из соответствующего федерального закона.

"В частности, запрещена для распространения среди несовершеннолетних информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", — отметила Николаева.

По словам эксперта, учителя могут уволить и за аморальный поступок, однако в законе нет чётких критериев по его определению. Юрист добавила, что решает данный вопрос работодатель. А аморальным проступком может стать любое нарушение общепринятых норм поведения, заключила эксперт.