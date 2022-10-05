ВСУ за сутки выпустили более 43 снарядов по Энергодару и территории у ЗАЭС
Вооружённые силы Украины за сутки выпустили более 43 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населённого пункта Марганца Днепропетровской области", — отметил он.
Российская артиллерия ответным огнём подавила точку противника.
Напомним, накануне в Запорожской области сообщили, что украинские войска обстреляли прибрежную часть города Энергодара. Предварительно, ВСУ использовали для удара американские гаубицы M777.
ТАСС / Сергей Мальгавко