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Опубликовано 5 октября 2022, 12:23

ВСУ за сутки выпустили более 43 снарядов по Энергодару и территории у ЗАЭС

Вооружённые силы Украины за сутки выпустили более 43 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населённого пункта Марганца Днепропетровской области", — отметил он.

Российская артиллерия ответным огнём подавила точку противника.

В Энергодаре ввели комендантский час
В Энергодаре ввели комендантский час

Напомним, накануне в Запорожской области сообщили, что украинские войска обстреляли прибрежную часть города Энергодара. Предварительно, ВСУ использовали для удара американские гаубицы M777.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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