ВСУ за сутки выпустили более 43 снарядов по Энергодару и территории у ЗАЭС

Вооружённые силы Украины за сутки выпустили более 43 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населённого пункта Марганца Днепропетровской области", — отметил он.

Российская артиллерия ответным огнём подавила точку противника.