Военнослужащий ВСУ в соцсети "Тикток" объяснил, как выявлять "предателей" среди мирных жителей. По его словам, солдатам нужно махать рукой прохожим.

Солдат ВСУ объяснил, как выявить "предателей" среди мирных граждан. Видео © TikTok / firsovyegor

Если граждане при виде украинских военных будут махать в ответ — они "свои", если же опустят глаза и пройдут мимо — "чужие". Что делать с теми, кто не помахал рукой военным, солдат не уточнил.