В ВСУ предложили странный способ выявлять "предателей" среди мирных
Солдат ВСУ объяснил, как выявлять "предателей" среди мирных жителей
Военнослужащий ВСУ в соцсети "Тикток" объяснил, как выявлять "предателей" среди мирных жителей. По его словам, солдатам нужно махать рукой прохожим.
Солдат ВСУ объяснил, как выявить "предателей" среди мирных граждан. Видео © TikTok / firsovyegor
Если граждане при виде украинских военных будут махать в ответ — они "свои", если же опустят глаза и пройдут мимо — "чужие". Что делать с теми, кто не помахал рукой военным, солдат не уточнил.
Ранее Лайф рассказывал, что клиника в Киеве стала принимать сперму лишь от украинцев без российских родственников. При этом на плакате изображены два украинских футболиста, родиной которых является Бразилия: Жуниор Мораес и Марлос Ромеро Бонфим.
TikTok / firsovyegor