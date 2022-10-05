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Опубликовано 5 октября 2022, 12:35

В ВСУ предложили странный способ выявлять "предателей" среди мирных

Солдат ВСУ объяснил, как выявлять "предателей" среди мирных жителей

Военнослужащий ВСУ в соцсети "Тикток" объяснил, как выявлять "предателей" среди мирных жителей. По его словам, солдатам нужно махать рукой прохожим.

Солдат ВСУ объяснил, как выявить "предателей" среди мирных граждан. Видео © TikTok / firsovyegor

Если граждане при виде украинских военных будут махать в ответ — они "свои", если же опустят глаза и пройдут мимо — "чужие". Что делать с теми, кто не помахал рукой военным, солдат не уточнил.

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TikTok / firsovyegor

Артур Лапсаков
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