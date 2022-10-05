Мошенники развели экс-главу нижегородского Минфина на 100 тысяч рублей

Экс-министр финансов Нижегородской области Вадим Соболев заявил, что его обокрали мошенники. С его банковской карты списали 100 тысяч рублей.

Бывший чиновник рассказал, что пытался зайти в личный кабинет банка с компьютера. Он ввёл логин и пароль, после чего ему на телефон пришло два уведомления: сначала о подтверждении входа, а после — о переводе денег. Соболев не подтверждал операцию и закрыл компьютер, но деньги успели списать, пишет SHOT.

"Потом всё заново делаю и вижу, что средства списаны, баланс уменьшен. Снятие денег произошло в тот момент, когда у меня на компьютере был открыт личный кабинет и я пытался получить доступ. Я вводил в поля пароль и телефон и от них эсэмэску. Банк зачем-то выпускает на один счёт две карты. Списание средств было с карты, которой я никогда не пользовался. Вот какая петрушка произошла", — рассказал Cоболев.

Вадима Соболева сняли с поста министра финансов Нижегородской области ещё в 2004 году. Сейчас он живёт в Москве.