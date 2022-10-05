Погранохрана Финляндии — о недопуске россиян на рейсы Finnair: Это решения авиакомпаний

Отказ россиянам в регистрации на рейс от финского авиаперевозчика Finnair является самостоятельным решением авиакомпаний. Об этом заявил заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер.

"Это собственные решения авиакомпаний", — сказал он.

Штауффер подчеркнул, что такие действия авиакомпаний являются чрезмерной осторожностью в отслеживании российских пассажиров. В то же время представители Finnair уточнили, что отказ россиянам в посадке на рейсы связан с запретом въезда в Финляндию для граждан РФ. Погранслужбы принимают решения о допуске российских туристов в страну, а перевозчик сотрудничает с официальными органами и исполняет их указания.