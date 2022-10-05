Погранохрана Финляндии — о недопуске россиян на рейсы Finnair: Это решения авиакомпаний
Отказ россиянам в регистрации на рейс от финского авиаперевозчика Finnair является самостоятельным решением авиакомпаний. Об этом заявил заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер.
"Это собственные решения авиакомпаний", — сказал он.
Штауффер подчеркнул, что такие действия авиакомпаний являются чрезмерной осторожностью в отслеживании российских пассажиров. В то же время представители Finnair уточнили, что отказ россиянам в посадке на рейсы связан с запретом въезда в Финляндию для граждан РФ. Погранслужбы принимают решения о допуске российских туристов в страну, а перевозчик сотрудничает с официальными органами и исполняет их указания.
Так, основанием для отказа в посадке на рейс является несоблюдение въездных требований — пассажир должен убедиться в том, что он им соответствует, добавили в авиакомпании. Кроме того, как рассказали в погранохране, россияне обязаны доказать, что через Финляндию возвращаются на родину. Для этого можно, например, предъявить билет на автобус, который отправляется через пару часов и идёт до границы с РФ.
Напомним: 30 сентября вступило в силу решение о закрытии границы Финляндии для туристов из России. Тем, кому откажут во въезде, поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу (даже если она выдана третьей страной) аннулируют. Предусмотрены некоторые исключения: въезжать в Финляндию разрешат по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.
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