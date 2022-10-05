Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырёх новых регионах РФ
Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"На новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи", — сказал российский лидер.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
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