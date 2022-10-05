НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 12:43

Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырёх новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"На новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи", — сказал российский лидер.

В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом

В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом

Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров