Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырёх новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"На новых территориях нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи", — сказал российский лидер.