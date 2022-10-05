Тельняшки, балаклавы и дождевики: Кузбасс наращивает производство вещей для мобилизованных

На предприятиях Кузбасса начали производить экипировку для мобилизованных россиян. В частности, это дождевики, балаклавы, шапки, тельняшки, спальные мешки и другие вещи. Всего задействовано 11 организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона, добавив, что с данной инициативой выступил глава региона.

"Число таких производств будет увеличено. Если чего-то не будет хватать, добавим всё до мелочей", — сказал губернатор Сергей Цивилёв.

Спальные мешки делают на трёх предприятиях — в городах Тайга, Новокузнецк и Осинники, тельняшки — на трёх мануфактурах в Белове, шапки, дождевики и балаклавы — на четырёх предприятиях в Кемерове.

Некоторые предприятия Кузбасса начали выпуск необходимых вещей для участников спецоперации ещё в феврале. Например ООО "Надежда" отгружало нижнее бельё, футболки и майки. Об этом рассказала менеджер компании Любовь Мочалова.

"В данный момент мы отшиваем тёплое белье, тельняшки для защитников нашей Родины, и надеемся, что они им будут в пору, что им будет тепло в наших вещах. Сотрудники теперь более загружены, но наших сил и средств хватит на выпуск ещё большей продукции, если она будет востребована для того, чтобы победить в этой войне. Хочется, чтобы наши мужчины вернулись, а пока с этими вещами и частичка нашего сердца поедет к ним", — отметила менеджер.

В учебный центр для мобилизованных уже доставили спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки и другие необходимые вещи.