6 обязательных гаджетов для тех, кого мобилизовали

Кнопочный телефон

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Почему в армии кнопочный телефон лучше смартфона, объяснять не стоит. При покупке нужно ориентироваться на ёмкость аккумулятора — чем она больше, тем лучше. Наличие разъёмов microUSB для зарядки и 3,5 мм для наушников тоже играет роль. А вот за бренд и "защиту корпуса" переплачивать не стоит.

В телефонную книгу перенесите только самые важные контакты. Ни в коем случае не вбивайте номера как "Мама", "Любимая" и так далее. Речь всё-таки не о простой командировке в другой город. Телефон нужно заблокировать паролем и перевести в бесшумный режим. Свою сим-карту оставьте родным, а для кнопочного телефона купите новую. Её тоже нужно запаролить. И не забудьте закинуть деньги впрок.

Наушники

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О беспроводных наушниках можно забыть — пользоваться ими в условиях СВО не получится. Стандартные из коробки с телефоном тоже не подойдут, потому что пропускают внешние шумы. Поэтому купите пару-тройку дополнительных, с силиконовыми вкладышами. Главное, чтобы плотно сидели в ушах, а кабель был достаточно длинным. Разброс цен очень большой, но экономить не стоит, хотя и переплачивать — тоже.

Внешний аккумулятор

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Главные параметры внешнего аккумулятора: металлический корпус, разъём microUSB, ёмкость 10 тысяч мАч. Прочный корпус защитит батарею от повреждений. Разъём как в телефоне избавит от необходимости докупать ещё одну зарядку. А такой ёмкости будет вполне достаточно для "кирпича", да и вес рюкзака увеличится несильно.

Фонарик

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Непонятно, когда может понадобиться фонарик, но лучше иметь его при себе. Или даже два — ручной и налобный. Фонари бывают двух типов: на батарейках и с аккумулятором. К первым нужно докупать батарейки, а во вторых — заряжать аккумулятор. Всё просто, но выбор сделать всё же придётся.

Электронная книга

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У тех, кто служит, тоже бывает свободное время. Один из вариантов провести его с пользой — почитать электронную книгу. Если захотите купить, выбирайте покомпактнее. И не скупитесь на жёсткий чехол и защитное стекло, иначе гаджет можно быстро "убить".

Часы

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