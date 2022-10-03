"До сих пор в плавках": Пропавший в море певец Легостаев вышел на связь и объяснил исчезновение

Лидер группы "Dельта" Константин Легостаев, который своим исчезновением во время заплыва в море в Сочи изрядно напугал поклонников и поставил на уши спасателей, в беседе с Лайфом восстановил события 2 октября. Напомним, 46-летний артист приехал в город на съёмки клипа на песню "Русалка". Когда часть материала была отснята, музыкант отправился искупаться, но обратно на сушу так и не вышел.

"Да что, пошёл плавать, погода сменилась под закат, начался дождь, ветер, потом было совсем темно, я потерялся. Я приплыл сам! Увидел берег... Но мне помогли, довезли до номера гостиницы, дальше уже вы лучше знаете, чем я..." — заявил Легостаев.