Путин признался, что был удивлён результатом референдумов
Президент России Владимир Путин признался, что был удивлён результатами референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
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"Меня результаты референдума, откровенно говоря, самого не только порадовали, но и удивили. В таких сложных условиях люди жили — и такой результат. И наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подчищать, добавлять. Я для себя решил: как люди выскажутся, так и сделаем", — сказал президент.
Путин добавил, что результат оказался более чем убедительный и абсолютно прозрачный, не подлежащий сомнениям. По его словам, это объективные данные настроения людей в этих регионах.
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Ранее в Кремле исключили повторение референдумов в новых регионах РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Илона Маска об урегулировании ситуации на Украине.
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