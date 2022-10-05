Путин признался, что был удивлён результатом референдумов

Президент России Владимир Путин признался, что был удивлён результатами референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

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"Меня результаты референдума, откровенно говоря, самого не только порадовали, но и удивили. В таких сложных условиях люди жили — и такой результат. И наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подчищать, добавлять. Я для себя решил: как люди выскажутся, так и сделаем", — сказал президент.

Путин добавил, что результат оказался более чем убедительный и абсолютно прозрачный, не подлежащий сомнениям. По его словам, это объективные данные настроения людей в этих регионах.