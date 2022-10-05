Убивший динозавров астероид мог вызвать глобальное цунами высотой до 4,5 километра

Американские геологи установили, что падение астероида в конце мелового периода спровоцировало глобальное цунами с волнами высотой до 4,5 километра. Об этом сообщили в Университете штата Мичиган.

"Это цунами было достаточно сильным для того, чтобы разрушить отложения на дне океанов Земли на половине земного шара, что породило своеобразный "пробел" в геологической летописи планеты", — сказано в записи.

По словам сотрудницы вуза Молли Рейндж, следы подобных разрушений были обнаружены в разных странах, что подтверждают результаты модельных расчётов. Волны цунами развивали скорость до 720 метров в час и прошли около шести тысяч километров во все стороны.

Упавший на землю астероид диаметром около 10–14 километров оставил после себя 200-километровый кратер Чиксулуб в Южной Мексике. Это произошло примерно 65,5–66 миллионов лет назад. Стало ли именно это происшествие причиной вымирания динозавров и морских рептилий, остаётся предметом споров до сих пор.