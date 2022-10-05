Путин заявил об отсрочке для студентов-вечерников и аспирантов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов частных вузов с государственной аккредитацией, в том числе для обучающихся в вечернее время. Об этом сообщил сам российский лидер на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" и участниками телевизионного шоу "Классная тема!".

Путин напомнил, что Министерство обороны изначально сообщило, что существует целый ряд категорий граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации, но соответствующих изменений в нормативную базу своевременно внесено не было. Указ, который должен внести ясность в эту процедуру, глава государства уже подписал и отправил на выпуск.

"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим высшее образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, то есть, другими словами, вечерней форме обучения", — зачитал Путин текст подписанного документа.