Путин заявил об отсрочке для студентов-вечерников и аспирантов
Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов частных вузов с государственной аккредитацией, в том числе для обучающихся в вечернее время. Об этом сообщил сам российский лидер на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" и участниками телевизионного шоу "Классная тема!".
Путин напомнил, что Министерство обороны изначально сообщило, что существует целый ряд категорий граждан, которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации, но соответствующих изменений в нормативную базу своевременно внесено не было. Указ, который должен внести ясность в эту процедуру, глава государства уже подписал и отправил на выпуск.
"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим высшее образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, то есть, другими словами, вечерней форме обучения", — зачитал Путин текст подписанного документа.
Он отдельно отметил, что отсрочка по мобилизации распространяется и на аспирантов.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
Shutterstock