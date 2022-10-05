Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, координатор медицинского направления гуманитарной миссии "Единой России" Дмитрий Хубезов подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Депутат Хубезов подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в СВО. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Сейчас очень важно поддержать наших ребят. <...> Хотел бы быть ближе к передовой. Либо непосредственно на передовой вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина — это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение", — сказал 50-летний парламентарий.