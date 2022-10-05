Депутат Хубезов записался добровольцем на СВО
Депутат Хубезов написал заявление о зачислении добровольцем для участия в СВО
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, координатор медицинского направления гуманитарной миссии "Единой России" Дмитрий Хубезов подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутат Хубезов подал в военкомат заявление о зачислении добровольцем для участия в СВО. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"
"Сейчас очень важно поддержать наших ребят. <...> Хотел бы быть ближе к передовой. Либо непосредственно на передовой вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина — это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение", — сказал 50-летний парламентарий.
Хубезов является офицером запаса и на фронте хотел бы работать военным врачом. С первых дней спецоперации в рамках гуманитарной миссии ЕР он координировал работу волонтёров-медиков в Донбассе и на освобождённых территориях.
Кстати, ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что шестеро его коллег уже давно находятся в зоне СВО. О ком именно идёт речь, парламентарий не уточнил. Позднее стало известно, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Также о готовности заявили парламентарии Игорь Кастюкевич и Виктор Бондарев.
Кадр из видео Telegram / "Единая Россия. Официально"