Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна с уважением относится к украинской культуре, украинскому языку. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

Путин: В РФ одинаково относятся к русским и украинцам. Видео © LIFE

Российский лидер отметил, что РФ сегодня, как и всегда, даже несмотря на трагедию нынешних дней, с огромным уважением относится к украинской культуре. Кроме того, страна никогда не допускала ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры.

"Мы будем с уважением относиться ко всему украинскому. У нас три миллиона граждан России украинского происхождения, и мы не делаем никакой разницы. Никогда не делали никакой разницы, не делаем и не собираемся делать никакой разницы между русскими и украинцами", — сказал президент.