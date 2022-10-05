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5 октября, 13:10

Путин: Ситуация в Донбассе и на других территориях будет стабилизирована

Ситуация в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях будет стабилизирована, регионы будут развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там, на этих территориях, вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, — огромное спасибо и низкий поклон", — сказал глава государства, обращаясь к учителю из Макеевки ДНР Юлии Бахунской.

Сейчас защита жителей Донбасса и других территорий стала возможной благодаря Российской армии и тем ребятам, которые не жалеют свои жизни для того, чтобы защитить земли этих людей. По словам президента, это чрезвычайно важная вещь.

Путин признался, что был удивлён результатом референдумов

Путин признался, что был удивлён результатом референдумов

Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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