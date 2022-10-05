Путин: Ситуация в Донбассе и на других территориях будет стабилизирована
Ситуация в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях будет стабилизирована, регионы будут развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там, на этих территориях, вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, — огромное спасибо и низкий поклон", — сказал глава государства, обращаясь к учителю из Макеевки ДНР Юлии Бахунской.
Сейчас защита жителей Донбасса и других территорий стала возможной благодаря Российской армии и тем ребятам, которые не жалеют свои жизни для того, чтобы защитить земли этих людей. По словам президента, это чрезвычайно важная вещь.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.
Kremlin.ru