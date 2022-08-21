Что убило динозавров: На дне океана нашли ещё один ударный кратер возрастом 66 млн лет Геологи подозревают, что великое массовое вымирание стало результатом падения не одного, а сразу двух астероидов. 20 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

На западе Африки, у берегов Гвинеи, есть подводное плато. То есть некая возвышенность. Там океан не такой глубокий, как вокруг. А именно – метров девятьсот. На этом Гвинейском плато имеется подводный вулкан Надир. Так вот, в сотне километров от него на океанском дне нашли кратер шириной примерно 8,5 километра и глубиной метров триста-четыреста.

Разумеется, предположили, что это кратер вулканический либо след от выброса газа из недр Земли. Но утверждается, что сама форма этого кратера и вообще вся местная геология этих версий не подтверждают. Пока всё говорит о том, что кратер ударный, то есть след от падения небесного тела. Кстати, это хотят в ближайшее время проверить с помощью бурения: в результате падения астероида под действием экстремального давления в кратере должны были образоваться особые минералы, по наличию которых и распознают такие космические события.

Если это действительно был астероид, то, по расчётам учёных, он должен был в диаметре достигать около 400 метров. Таким образом, он в размерах сопоставим с достаточно известным астероидом Бенну, падение которого на Землю не то чтобы совершенно уверенно ожидают, но опасаются.

Но самое интересное: удалось оценить возраст этого кратера Надир и он оказался ровесником знаменитого кратера Чиксулуб на мексиканском полуострове Юкатан — ему тоже 66 миллионов лет. Дело в том, что Чиксулуб — не что иное, как след от падения астероида, "убившего динозавров". Кратер этот, скажем так, неочевиден для взгляда обычного человека, и хотя в диаметре он простирается на 180 километров, а в глубину на 20, это не какая-то огромная яма, которая видна с воздуха, и прочее. Чиксулуб наполовину охватывает морское дно, а наполовину находится на суше. Это так называемый кольцевой кратер — примерно такой, как лунный кратер Шрёдингер.

Наука полагает, что Чиксулуб возник в результате падения астероида диаметром около 10 километров, что мчалась эта глыба с северо-восточной стороны под углом 45–60 градусов и упала в воду недалеко от берегов полуострова. Глубина на территории подводной половины кратера варьируется от 100 до 1200 метров. Мощность взрыва от падения Юкатанского тела оценивают в 100 тысяч гигатонн тротила. Это — только вдумайтесь — как 4,5 миллиарда бомб, сброшенных на Хиросиму.

Кратер Чиксулуб. Фото © YouTube / Science and more

Конечно, на огромной территории вокруг места падения мгновенно погибло всё живое. Конечно, было цунами. Ударные волны докатились в том числе до тех регионов, где сейчас американские штаты Флорида, Луизиана, Техас. Практически всю планету охватили лесные пожары. Но самое страшное, судя по всему, было то, что от удара астероида в атмосферу моментально поднялось 25 триллионов тонн сажи, пыли и так далее. В сочетании с водяным паром образовывались разные сульфаты, пошли кислотные дожди. А хуже всего, что очень многое из этих 25 триллионов тонн поднялось выше облаков, в самую стратосферу, то есть это никакими дождями к земле уже не прибьёт. Как следствие — охватившая всю Землю непроницаемая чёрная пелена. Полный мрак года на полтора. Соответственно, фотосинтез невозможен. И таким образом планета 66 миллионов лет назад потеряла 75% своих обитателей. И растений, и животных. Вымерли все динозавры, за исключением предков современных птиц.

Если в этот же самый момент на Землю вдобавок упало что-то вроде Бенну, то что мог натворить этот второй астероид? Предположительно, был пятикилометровый огненный шар, видный за сотни километров, было землетрясение магнитудой шесть с половиной или даже семь. Воздушный взрыв, по мнению учёных, должен был быть чуть ли не самым мощным за всю зарегистрированную историю. Цунами поднялось на высоту вплоть до километра.

Всё это вряд ли ключевым образом повлияло на судьбу динозавров и других животных, которые тогда навеки исчезли с лица Земли. Одного первого 10-километрового астероида должно было стать вполне достаточно для конца света. И всё же, если вместе с ним упал ещё один, это, конечно, выглядит ещё более эпично.

Рассматриваются три основные версии того, почему их могло быть два. Первая: это был один огромный камень, но на подлёте к Земле он под действием её притяжения раздробился надвое, примерно как комета Шумейкеров – Леви при падении на Юпитер в 1994 году.

Раздробившаяся комета Шумейкеров – Леви при подлёте к Юпитеру в 1994 году. Фрагмент видео © NASA

Вторая: их изначально было два, то есть это был двойной астероид. И третья: это был некий астероидный дождь, наподобие того, что обрушился на Землю в ордовикский период примерно 470 миллионов лет назад.

На самом деле, по подсчётам астрономов, примерно 15% околоземных астероидов гравитационно связаны друг с другом. Проще говоря, они двойные. Да вот взять хотя бы дуэт Дидим-Диморф, к которому недавно отправили аппарат DART (он должен в порядке эксперимента удариться в Диморф и таким образом изменить его траекторию).

И действительно, к примеру, на Венере в 14% случаев камни с неба падают парами. Впрочем, там их обнаруживают по возмущениям атмосферы и не исключают, что на поверхности двойные кратеры могут образовываться далеко не всегда.

На Земле подтверждённых ударных кратеров насчитывается около двухсот. И из них лишь считаные единицы потенциально представляют собой двойные структуры. Именно потенциально, потому что по поводу многих из них эта "двойственность" оспаривается или даже считается полностью опровергнутой.

Но здесь надо учесть вот что: из всех известных ударных кратеров лишь жалкие 15–20 находятся на океанском дне. При том, что вода занимает 71% земной поверхности, это выглядит довольно странно. И сами учёные констатируют, что дно Мирового океана исследовано хуже, чем поверхность Марса. Так что есть все основания полагать, что ударных кратеров — и двойных, и одиночных — там довольно много, просто наука ещё пока не в курсе.

Фото © Shutterstock Пугают ли вас новости о летящих к Земле астероидах? 0 Да Нет

Авторы Александр Бочаров