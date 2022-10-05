Старейшая учительница Углегорска рассказала, как пережила две войны

Старейший учитель из Углегорска (ДНР), 91-летняя Мария Ануфриева рассказала, как пережила две войны — Великую Отечественную и ту, что началась на Украине восемь лет назад. Родилась женщина в Смоленской области, а сейчас живёт в Санкт-Петербурге вместе с сыном Валерием — офицером запаса и военным врачом. Своим домом она считает Донбасс, куда в молодости отправилась вслед за мужем-шахтёром. Великую Отечественную Ануфриева застала в 10-летнем возрасте.

"Были у меня отец, брат, сестра и мама. Потом сестра умерла. Когда началась война, отца забрали на фронт, брата забрали на фронт, а нас, детей, отправили работать — собирать урожай. У меня была хорошая память, поэтому меня отправляли в разведку", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Пожилой педагог рассказала, что ходила по посёлкам и выслеживала немцев. Она вспомнила историю, как однажды один из военных Германии замахнулся на неё плёткой, а другой — защитил. Женщина поделилась, что в те времена носила значок "Юный ворошиловский стрелок" за достижения в стрельбе.

После окончания школы Ануфриева отучилась в двух институтах, затем преподавала в Смоленске, а после замужества отправилась в Донбасс, где начали восстанавливать шахты, там же родился её сын. Она подчеркнула, что в то время в Углегорске были рады всем: и русским, и украинцам. Не заострялось внимание на том, каким языком владеет человек.

Семья педагога была очень известной, а её ученики становились министрами Украины и известными учёными. Муж учительницы Виктор, который умер в 2013 году, даже был знаком с экс-президентом страны Виктором Януковичем.

"В 2014 году были выборы в Углегорске — референдум за независимость. Всё только начиналось. В нашу школу в Углегорске донбассовцы ходили голосовать. Часть голосовала за, а часть — против. А потом, когда город перешёл под контроль ВСУ, учителей переловили и расстреляли. <...> А дальше семь дней город буквально сносили — "Грады", авиация. Это был Армагеддон", — подчеркнула пенсионерка, добавив, что директор школы, организовывавшая этот референдум, успела уехать.

В Россию педагог перебралась после несчастного случая. Однажды во время бомбёжки она была в беседке, когда в соседний дом попал снаряд. Ануфриева потеряла сознание, а когда очнулась — оглохла и ослепла, потеряла память. Соседи довезли пенсионерку до белгородской границы, одновременно с этим её сын отправился за ней из Петербурга. Во время встречи он увидел, что мама находится в тяжёлом, стрессовом состоянии. При этом украинские военные отказались пускать семью обратно в Россию, заявив, чтобы они шли пешком. В итоге педагогу вместе с сыном пришлось идти пять часов.

Позже, оказавшись в Петербурге, они стали оформлять необходимые документы: вид на жительство, гражданство РФ и пенсию. В апреле 2017 года женщина снова вернулась в Донбасс. Теперь Ануфриева каждый год приезжает сюда, а на зиму возвращается в Северную столицу.