Если бы украинские власти не пытались "разорвать" историю и возродить нацизм на исторических территориях России, то и сегодняшний конфликт бы не случился. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года – 2022".

"По поводу того, что происходило с историей и происходит ещё, к сожалению, на Украине: вы знаете, может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил на самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части", — сказал он.

Конфликт на Украине не произошёл бы, если бы со стороны Незалежной и западных стран не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, и не было бы желания возродить неонацизм на исторических территориях Российской Федерации, подчеркнул президент.