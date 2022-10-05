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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 13:23
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Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине

Путин: Если бы Киев не пытался "разорвать" историю, то и конфликта на Украине не было бы

Если бы украинские власти не пытались "разорвать" историю и возродить нацизм на исторических территориях России, то и сегодняшний конфликт бы не случился. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года – 2022".

"По поводу того, что происходило с историей и происходит ещё, к сожалению, на Украине: вы знаете, может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил на самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части", — сказал он.

Конфликт на Украине не произошёл бы, если бы со стороны Незалежной и западных стран не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, и не было бы желания возродить неонацизм на исторических территориях Российской Федерации, подчеркнул президент.

Путин: В РФ одинаково относятся к русским и украинцам
Путин: В РФ одинаково относятся к русским и украинцам

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе и на других территориях будет стабилизирована. Сейчас защита жителей ДНР, ЛНР и других территорий стала возможной благодаря Российской армии и тем ребятам, которые не жалеют свою жизнь для того, чтобы защитить земли этих людей, добавил президент РФ.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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