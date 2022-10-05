Reuters: Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters.
На какой период планируется сокращение, на данный момент неизвестно. На фоне этого цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель, что произошло впервые с 21 сентября.
Ранее Лайф писал, что администрация Байдена в панике пыталась отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти. По информации CNN, в Вашингтоне характеризуют подобное решение как "тотальная катастрофа" и "вражеский акт".
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Twitter/OPEC