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5 октября, 13:37

Мобилизованным россиянам не дадут отсрочку от призыва из-за перенесённого ковида

"Объясняем.рф": Переболевшим коронавирусом не предоставят отсрочку от призыва

Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, не положена отсрочка от призыва по частичной мобилизации. Разъяснение об этом дал портал "Объясняем.рф". Однако при наличии документов об осложнениях после болезни призывника могут отправить на медосвидетельствование.

"При наличии осложнений после перенесённого заболевания нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование", — сообщается на портале "Объясняем.рф".

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан. Ранее россиянам объяснили, в каком случае завершится частичная мобилизация. По данным "Объясняем.рф", соответствующее решение должен озвучить президент России.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков

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