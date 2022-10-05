Мобилизованным россиянам не дадут отсрочку от призыва из-за перенесённого ковида

Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, не положена отсрочка от призыва по частичной мобилизации. Разъяснение об этом дал портал "Объясняем.рф". Однако при наличии документов об осложнениях после болезни призывника могут отправить на медосвидетельствование.