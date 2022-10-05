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5 октября, 13:41

Россия высылает временную поверенную в делах Литвы

Россия в качестве ответа на действия Вильнюса высылает из страны временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Соответствующую ноту в МИД РФ вручили сотруднику литовского посольства.

"Вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике persona non grata объявляется временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене. Ей предписано покинуть территорию нашей страны в пятидневный срок", — говорится в сообщении МИД.

Также из-за враждебной политики Вильнюса российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве.

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Напомним, 3 октября власти Литвы объявили персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, который должен покинуть страну в течение пяти дней. В литовском МИД подчеркнули, что действия и высказывания Рябоконя якобы "несовместимы со статусом дипломата".

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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