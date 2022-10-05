Россия высылает временную поверенную в делах Литвы

Россия в качестве ответа на действия Вильнюса высылает из страны временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Соответствующую ноту в МИД РФ вручили сотруднику литовского посольства.

"Вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике persona non grata объявляется временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене. Ей предписано покинуть территорию нашей страны в пятидневный срок", — говорится в сообщении МИД.