НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 13:46

Пашинян подтвердил, что проведёт в Праге встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что в Праге встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он заявил в ходе правительственного часа.

"Намечена встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", — сказал Пашинян.

Кроме того, там же состоится четырёхсторонняя встреча с участием президентов Франции и Азербайджана Эмманюэля Макрона и Ильхама Алиева, а также председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку, окрестив её "верным другом Армении"

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку, окрестив её "верным другом Армении"

Ранее о том, что Пашинян и Эрдоган проведут встречу 6 октября в Праге, сообщала турецкая газета Milliyet. Это будут их первые очные переговоры с момента возобновления процесса нормализации отношений.

Обложка ©

Сайт премьер-министра Армении

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров