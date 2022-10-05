Пашинян подтвердил, что проведёт в Праге встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что в Праге встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он заявил в ходе правительственного часа.

"Намечена встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", — сказал Пашинян.

Кроме того, там же состоится четырёхсторонняя встреча с участием президентов Франции и Азербайджана Эмманюэля Макрона и Ильхама Алиева, а также председателя Евросовета Шарля Мишеля.