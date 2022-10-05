Пашинян подтвердил, что проведёт в Праге встречу с Эрдоганом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что в Праге встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он заявил в ходе правительственного часа.
"Намечена встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", — сказал Пашинян.
Кроме того, там же состоится четырёхсторонняя встреча с участием президентов Франции и Азербайджана Эмманюэля Макрона и Ильхама Алиева, а также председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Ранее о том, что Пашинян и Эрдоган проведут встречу 6 октября в Праге, сообщала турецкая газета Milliyet. Это будут их первые очные переговоры с момента возобновления процесса нормализации отношений.
Сайт премьер-министра Армении