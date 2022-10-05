Территория аэропорта Мариуполя полностью разминирована

Территория аэропорта Мариуполя на данный момент полностью разминирована. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Эдуард Осипов.

"На данный момент завершено разминирование территории аэропорта", — приводит его слова ТАСС .

Ранее Лайф рассказывал, что российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии. Были полностью отремонтированы фасад, кровля, подключены коммуникации, при этом сооружение сохранило исторический облик.