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5 октября, 13:57

Территория аэропорта Мариуполя полностью разминирована

Территория аэропорта Мариуполя на данный момент полностью разминирована. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Эдуард Осипов.

"На данный момент завершено разминирование территории аэропорта", — приводит его слова ТАСС.

В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского училища

В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского училища

Ранее Лайф рассказывал, что российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии. Были полностью отремонтированы фасад, кровля, подключены коммуникации, при этом сооружение сохранило исторический облик.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Варвара Романова
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