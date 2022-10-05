Вместо окон и стен мусор: Лайф публикует видео последствий обстрела ВСУ Донецка
Лайф публикует видео последствий обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Вооружённые силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. В результате происшествия три человека пострадали. В распоряжении Лайфа оказались кадры последствий обстрела.
От действий ВСУ пострадал жилой комплекс "Европейский" на Шахтёрской площади Киевского района, а также помещение стоматологии и здание Промсвязьбанка. На кадрах видно, что часть поликлиники полностью разгромлена. Ни окон, ни стены больше нет — от них остался лишь мусор. Здание банка пострадало меньше. Отлетела только плитка, а на земле валяются некоторые части окон. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале, при обстреле Киевского района пострадали трое мирных жителей.
Ранее сообщалось, что начальник автоколонны погиб при обстреле ВСУ автопарка в Донецке. Алексей Кулемзин опубликовал фото с последствиями атаки. На кадрах можно увидеть выбитые окна в здании и повреждённые автобусы.
LIFE