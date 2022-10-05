Петербургские археологи нашли подвеску из белемнита, которой около 40 тысяч лет

Петербургские археологи обнаружили в селе Костёнки Воронежской области редкую подвеску из белемнита, которой около 40 тысяч лет. Об этом рассказал глава экспедиции, старший научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры Российской академии наук Александр Бессуднов.

Александр Бессуднов рассказал о находках при раскопках в селе Костёнки. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Специалисты исследовали участки местности и пришли к выводу, что тысячи лет назад здесь находилось поселение древнего человека. Причём у каждого из взрослых были свои занятия: мужчины в основном охотились за мамонтами, пушными зверями и волками, а женщины вместе с детьми уделяли внимание быту. Найденный амулет подтверждает, что в древности человек обладал технологиями сверления.

"Белемнит — это окаменелость Юрского периода. Это вымершее ныне существо, которое было похоже на современного кальмара. Белемнит, который еще называют "чёртов палец", находился внутри этого кальмара. Это твёрдое вещество, просверлить которое можно, к примеру, острой кремнёвой пластиной. Кропотливая ручная работа, не каждый древний коллектив имел такие навыки", — подчеркнул Бессуднов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На данный момент подвеска хранится в Институте истории материальной культуры Российской академии наук и доступна для всех желающих.