Единоросс Гарнец — о "заморозке" КРТ до 2024 года: Не надо пугать людей, что завтра снесут их дома

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга на заседании в среду рассмотрели законопроект о приостановлении действия закона о комплексном развитии территорий (КРТ). По инициативе председателя петербургского парламента, единоросса Александра Бельского в городе также был создан Общественный штаб по вопросам КРТ, который уже провёл первое заседание.

Представители "Единой России" возглавили две рабочие группы в составе штаба. В частности, за взаимодействие с органами исполнительной власти будет отвечать председатель "градостроительной" комиссии регионального парламента, руководитель исполкома петербургских единороссов Валерий Гарнец. Комментируя принятие законопроекта о "паузе" в первом чтении, он отметил, что закон о комплексном развитии территорий городу однозначно нужен, но необходимо сделать всё, чтобы он работал нормально.

Валерий Гарнец. Фото © vk / Валерий Гарнец

"Нужно внести изменения в федеральное законодательство, как минимум в два закона: это Жилищный и Градостроительный кодексы РФ. На это потребуется время, немало усилий наших депутатов, коллег из других регионов, потому что мы должны будем свои инициативы со всеми согласовать, — объяснил свою позицию Гарнец.

По словам парламентария, в этом деле не стоит бежать впереди паровоза и торопиться с поправками: время, по его словам, есть. Представитель "Единой России" отдельно подчеркнул, что на сегодняшний день никакой угрозы для людей нет.

"Не надо пугать людей, что завтра их всех выселят, всё снесут — это невозможно чисто технически. У нас есть время в нормальном режиме всё проработать, услышать предложения общественников, которых выбрали жители электронным голосованием. Нужно не торопиться, выработать предложения с учётом мнения горожан и принимать эти законы только в их интересах", — заключил он.