Единоросс Гарнец — о "заморозке" КРТ до 2024 года: Не надо пугать людей, что завтра снесут их дома
"Единая Россия" возглавила две рабочие группы в составе Общественного штаба по реновации в Петербурге
Обложка © ТАСС / Ермохин Сергей
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга на заседании в среду рассмотрели законопроект о приостановлении действия закона о комплексном развитии территорий (КРТ). По инициативе председателя петербургского парламента, единоросса Александра Бельского в городе также был создан Общественный штаб по вопросам КРТ, который уже провёл первое заседание.
Представители "Единой России" возглавили две рабочие группы в составе штаба. В частности, за взаимодействие с органами исполнительной власти будет отвечать председатель "градостроительной" комиссии регионального парламента, руководитель исполкома петербургских единороссов Валерий Гарнец. Комментируя принятие законопроекта о "паузе" в первом чтении, он отметил, что закон о комплексном развитии территорий городу однозначно нужен, но необходимо сделать всё, чтобы он работал нормально.
Валерий Гарнец. Фото © vk / Валерий Гарнец
"Нужно внести изменения в федеральное законодательство, как минимум в два закона: это Жилищный и Градостроительный кодексы РФ. На это потребуется время, немало усилий наших депутатов, коллег из других регионов, потому что мы должны будем свои инициативы со всеми согласовать, — объяснил свою позицию Гарнец.
По словам парламентария, в этом деле не стоит бежать впереди паровоза и торопиться с поправками: время, по его словам, есть. Представитель "Единой России" отдельно подчеркнул, что на сегодняшний день никакой угрозы для людей нет.
"Не надо пугать людей, что завтра их всех выселят, всё снесут — это невозможно чисто технически. У нас есть время в нормальном режиме всё проработать, услышать предложения общественников, которых выбрали жители электронным голосованием. Нужно не торопиться, выработать предложения с учётом мнения горожан и принимать эти законы только в их интересах", — заключил он.
Как уже сообщал Лайф, принятые в июне этого года поправки в законодательство Санкт-Петербурга о комплексном развитии территорий вызвали большой общественный резонанс. Предполагалось, что программа распространится на те дома, которые не признаны аварийными, но, что называется, устарели морально, и подразумевает возведение и благоустройство на их месте новых современных кварталов за счёт средств привлечённых инвесторов. Но 13 сентября губернатор Александр Беглов предложил приостановить действие регионального закона до 2024 года, чтобы "надёжно защитить законные права и интересы петербуржцев".