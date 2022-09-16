"Единая Россия" провела в Петербурге дискуссию по вопросам комплексного развития территорий

Как улучшить и доработать закон о комплексном развитии территорий в Северной столице? Чего опасаются жители? Что необходимо, чтобы интересы петербуржцев, дома которых попадают в программу КРТ, не пострадали? Эти вопросы обсудили 16 сентября в общественном пространстве "СреДА!" в ходе дискуссионного клуба "Комплексное развитие территорий. Всё идёт по плану?"

Открытый диалог с горожанами о перспективах развития территорий старой жилой застройки инициировало региональное отделение "Единой России". Дискуссия собрала на одной площадке более полусотни человек. Это жители, правозащитники, депутаты Госдумы и заксобрания региона, на территориях которых расположены хрущёвки.

Несмотря на то что решением губернатора закон о КРТ "заморожен" до 2024 года, работа по его совершенствованию продолжится. Об этом рассказал секретарь петербургского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский. Парламентарий отметил, что по итогам встреч с жителями сделаны выводы. В первую очередь горожан волнует вопрос гарантий, а это предоставление им равнозначного жилья с точки зрения метража, комнат, расселение в пределах родного района.

Депутат Госдумы Сергей Боярский. Фото © T.me / sergeyboyarskiy24

"Главное, нужно понять — мы все заодно. И мы жителей в обиду не дадим. Важно, что сходимся в базовых понятиях и принципах. Комплексное развитие территорий необходимо для города. Пятиэтажки с разной степенью износа рано или поздно придут в негодность. Новое жильё — это другой уровень жизни, другие просторные комнаты, кухни, выше потолки, лучше парадные, лифтовое оборудование. Предусмотрены другие нормативы для благоустройства внутриквартальных территорий. Мы как партия ещё раз подтверждаем свою готовность собирать все претензии, мнения, предложения, которые будем доносить на все уровни принятия решений", — подчеркнул Сергей Боярский.

Петербурженка Татьяна Атанасова живёт в Купчино, в доме 1967 года постройки рядом с метро "Международная". Женщина рассказала, что опасается смены района и принудительного выселения по суду. "Развитие территорий — это правильно. Считаю, что под КРТ должны попадать только аварийные и изношенные дома, наши дома такими не являются. Жители не верят своей власти. Это самая большая проблема в продвижении такого проекта. Люди опасаются, что найдутся предприимчивые граждане, которые подведут и хорошие дома под аварийность, сделают фиктивную оценку", — поделилась она.

Жилые дома в Купчино, Санкт Петербург. Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Никто никого принудительно выселять не будет — инвесторам это невыгодно. На это внимание собравшихся обратил гендиректор независимой юридической фирмы "Красников и партнёры" Сергей Руденко, опираясь на свой 20-летний опыт работы юристом в сфере недвижимости.

"В законе нужны чёткие условия, основания, по которым гражданин сможет что-то требовать от инвестора. Гражданин должен быть главным в этой ситуации, а не инвестор. Пока не будут проработаны критерии — комнаты, метраж, квартал, компенсация переезда, улучшение жилищных условий, — программа толком не заработает", — добавил юрист.

С коллегой согласилась правозащитница Ирина Баханович — она уверена, что пока закон большей частью учитывает интересы инвесторов.

"Всё отдано на откуп инвестору. Контроль со стороны государства должен быть, иначе не будет доверия к этой программе. Второе — не надо было так спешить с принятием этого закона. Мы не учли в нашем законе пункт о равнозначности жилья. Кроме того, необходимы изменения в федеральное законодательство. В том числе речь о взносах в Фонд капремонта. Давайте также подумаем, может быть можно какие-то хрущёвки реконструировать", — отметила Ирина Баханович.

В округе депутата фракции "Единой России" в Госдуме Михаила Романова тоже есть дома, которые потенциально могут попасть в зону КРТ. Парламентарий подчеркнул, что уже встречался с горожанами и обсуждал этот вопрос.

"Нам важен прямой диалог с жителями, чьи дома попадают под реновацию согласно действующей редакции законопроекта. Закон требует доработки: будем это делать вместе с депутатами заксобрания города. Исходя из территориальных особенностей Санкт-Петербурга и жилого фонда, который во многих случаях находится в аварийном состоянии, это необходимо. Но наша задача — дать гражданам гарантию сохранения их интересов", — добавил парламентарий.

Десятки аналогичных встреч на территории своего округа провёл депутат фракции "Единой России" в региональном парламенте Алексей Цивилёв. Он рассказал, что, к примеру, в МО Княжево большинство домов попадают под действие закона о КРТ.

Снос расселенных домов в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

"Я напомню, что пока мы привели региональный закон в соответствие с федеральным. И смысл федерального закона от 2020 года в том, чтобы регионы не закрывали глаза на ветхое, аварийное жильё. Пример реакции на принятие регионального закона — это дискредитация хорошей идеи. И очень важно сейчас снять все вопросы, которые есть у людей. По своей территории я определил три составляющие: переселение только в рамках своего района, гарантии собственников по комнатности. Выкуп реально должен быть прописан по цене, чтобы человек мог купить другую квартиру, если он захочет её продать", — подчеркнул Алексей Цивилёв.

Аналогичная ситуация и на округе депутата фракции "Единой России" в Заксобрании Петербурга Антона Рудакова. Парламентарий подчеркнул, что жителей, помимо прочего, беспокоит перспектива остаться наедине с застройщиком. Именно поэтому необходимо чёткое сопровождение со стороны властей и законодателей.

Житель МО Константиновское Пётр Акимов добавил, что начинать реновацию необходимо с чётких договорённостей инвестора и жителей.

"Вначале договориться со всеми собственниками, а потом начинать проекты домов, строительства и всё остальное. И две трети проголосовавших — это не совсем правильно. Представьте, 30% несогласных в данном случае — это 20 квартир. А люди живут, у них есть определённые условия, определённый ритм жизни, определённая финансовая ситуация. И нужно эту цифру довести хотя бы до 95%. Большинство людей хотят, чтобы они были услышаны", — отметил петербуржец.

Сергей Руденко подчеркнул, что в его практике ещё не было случаев, когда жильцов принудительно выселяли из дома, попавшего под снос. По словам эксперта, инвестору приходится до последнего договариваться с собственниками помещений в доме и искать компромисс, чтобы расселить жильцов на взаимовыгодных условиях.

"Я больше 20 лет работаю юристом в сфере недвижимости, сопровождал расселение не одного дома — и аварийные, и бывшие общежития. Где хоть раз человек насильно уехал куда-то? Все граждане, а их сотни, расселение которых я сопровождал и видел своими глазами, они уехали с улучшением жилищных условий. Инвестор договаривается до последнего", — подчеркнул юрист.