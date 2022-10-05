СБУ предъявила новые обвинения врио губернатора Херсонской области Сальдо

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо, а также его заместителю Екатерине Губаревой. Об этом говорится в телеграм-канале спецслужбы.

Так, Сальдо и Губареву обвиняют в "коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности", которые направлены на поддержку России. Причём все эти "преступления" были совершены в составе "организованной группы". Кроме того, врио главы региона и его заму предъявлены обвинения по делу о передаче РФ имущества "Укрпочты".